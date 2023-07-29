ВСУ пожаловались на плохое качество северокорейских ракет для РСЗО

FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские ракеты для РСЗО, дающие осечки

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет ракеты, изготовленные в Северной Корее, при этом считает их ненадежными и устаревшими, пишет Financial Times (FT).

По словам одного из командиров украинской артиллерии, ВСУ не жалуют северокорейские боеприпасы из-за относительного высокого процента неразорвавшихся единиц, многие из которых дают осечку. Если верить маркировке, большинство снарядов были изготовлены в 1980-х и 1990-х годах.

Один из украинских военных предупредил журналиста FT, чтобы тот не подходил близко к ракетной установке, поскольку, по его словам, северокорейские боеприпасы иногда «творят безумные вещи».

В материале утверждается, что северокорейские боеприпасы Украина получила после того, как «дружественная страна» перехватила судно со снарядами производства КНДР.

Ранее власти КНДР показали новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты во время военного парада в Пхеньяне.