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09:29, 29 июля 2023Бывший СССР

ВСУ пожаловались на плохое качество северокорейских ракет для РСЗО

FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские ракеты для РСЗО, дающие осечки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет ракеты, изготовленные в Северной Корее, при этом считает их ненадежными и устаревшими, пишет Financial Times (FT).

По словам одного из командиров украинской артиллерии, ВСУ не жалуют северокорейские боеприпасы из-за относительного высокого процента неразорвавшихся единиц, многие из которых дают осечку. Если верить маркировке, большинство снарядов были изготовлены в 1980-х и 1990-х годах.

Один из украинских военных предупредил журналиста FT, чтобы тот не подходил близко к ракетной установке, поскольку, по его словам, северокорейские боеприпасы иногда «творят безумные вещи».

В материале утверждается, что северокорейские боеприпасы Украина получила после того, как «дружественная страна» перехватила судно со снарядами производства КНДР.

Ранее власти КНДР показали новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты во время военного парада в Пхеньяне.

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