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11:23, 29 июля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

«Яндекс Путешествия»: люкс-номера лучше бронировать за 2-3 недели до заезда

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Туристы смогут сэкономить, если забронируют отель класса люкс за пару недель до планируемого отдыха. Такой способ российским путешественникам раскрыл директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в интервью РИА Новости.

«В отличие от бюджетных путешествий, при планировании отдыха первого класса не всегда работает правило раннего бронирования. Часто бывает выгоднее покупать билеты в бизнес-класс и бронировать пятизвездочный отель за 2-3 недели до отъезда», — поделился эксперт.

Абрамзон объяснил, что обычно путешественники разбирают дешевые места в отелях за 1-2 месяца до заселения, поэтому ближе к дате заезда остаются свободными номера более высокого уровня. Чтобы номера не пустовали, многие отели снижают цены и предлагают дополнительные скидки. Эксперт уточняет, что такая практика применяется даже в высокий сезон.

Ранее Абрамзон раскрыл российским путешественникам главный секрет выгодной покупки авиабилетов. Так, покупать билеты на самолет лучше в ночное время в будние дни. Более того, он подчеркнул, что сэкономить средства можно в том числе с помощью отслеживания курса рубля.

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    Варвара Кошечкина
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