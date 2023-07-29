Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс
Туристы смогут сэкономить, если забронируют отель класса люкс за пару недель до планируемого отдыха. Такой способ российским путешественникам раскрыл директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в интервью РИА Новости.
«В отличие от бюджетных путешествий, при планировании отдыха первого класса не всегда работает правило раннего бронирования. Часто бывает выгоднее покупать билеты в бизнес-класс и бронировать пятизвездочный отель за 2-3 недели до отъезда», — поделился эксперт.
Абрамзон объяснил, что обычно путешественники разбирают дешевые места в отелях за 1-2 месяца до заселения, поэтому ближе к дате заезда остаются свободными номера более высокого уровня. Чтобы номера не пустовали, многие отели снижают цены и предлагают дополнительные скидки. Эксперт уточняет, что такая практика применяется даже в высокий сезон.
Ранее Абрамзон раскрыл российским путешественникам главный секрет выгодной покупки авиабилетов. Так, покупать билеты на самолет лучше в ночное время в будние дни. Более того, он подчеркнул, что сэкономить средства можно в том числе с помощью отслеживания курса рубля.