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13:01, 29 июля 2023Россия

Медведев назвал ордеры против России «потенциально опасными игрищами»

Медведев: судебные процессы и ордеры против РФ — «потенциально опасные игрища»

Фото: Hypergio / Wikimedia Commons

Судебные процессы и ордеры против России являются потенциально опасными игрищами. Об этом предупредил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Ордеры, прокуроры, процессы против России — все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища», — написал он.

Медведев добавил, что подобные действия в адрес страны в определенный момент могут стать casus belli (лат. «повод для войны» — прим. «Ленты.ру»).

В том же посте зампред Совбеза заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд, выдавший ордер на «арест» президента страны Владимира Путина. Он также пожелал этому институту «скорейшей и мучительной смерти».

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    Варвара Кошечкина
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