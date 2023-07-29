Медведев заявил о презрении России к МУС

Медведев заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд

Россия презирает Международный уголовный суд (МУС) и желает ему «скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия». Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, в соответствии с Венской конвенцией от 1969 года, если в договоре предусматриваются обязанности для третьих государств, то в таком случае необходимо четкое согласие стран выполнять их. Россия, добавил Медведев, не имеет отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать.

«Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», — сказал политик.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позднее МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.