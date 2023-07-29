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14:12, 29 июля 2023Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетом Ка-52

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ Ка-52

Министерство обороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, атака велась с помощью разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Российские военные ударом управляемой ракетой уничтожили подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения.

Накануне Минобороны заявило о ракетном ударе со стороны Украины по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

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    Мария Грушко
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