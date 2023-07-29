Минобороны заявило о трех нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
В Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщило Минобороны России в информационном бюллетене.
«Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту», — сказано в заявлении.
В Минобороны добавили, что на 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал честными подходы России к проблеме Нагорного Карабаха. По его мнению, выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения.