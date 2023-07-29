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19:56, 29 июля 2023Бывший СССР

Минобороны заявило о трех нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МО: три нарушения режима прекращения огня зафиксировали в Лачинском коридоре

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщило Минобороны России в информационном бюллетене.

«Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту», — сказано в заявлении.

В Минобороны добавили, что на 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал честными подходы России к проблеме Нагорного Карабаха. По его мнению, выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения.

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    Анастасия Шейкина
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