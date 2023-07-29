Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

Додон: Молдавия должна срочно начать переговоры с Россией по поставкам газа

Кишинев должен срочно начать переговоры с Москвой по вопросу поставок газа, чтобы жителям Молдавии не пришлось снова оплачивать его по завышенным тарифам, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он рассказал в эфире телеканала Exclusiv TV.

По его словам, транзит газа через Украину, вероятно, не перекроют, так как это никому не выгодно. Даже в случае, если его перекроют, необходимо обсудить поставки с Москвой, но власти этого не сделают, уверен Додон.

«Они опять будут покупать газ в Европе, тот же российский, через посредников, за огромные деньги. И мы снова будем платить за газ бешеные деньги», — спрогнозировал он. Политик призвал срочно начать переговоры с российскими партнерами.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома». Он уточнил, что Россия и Молдавия, так или иначе, не выполняют свои обязательности в полной мере.