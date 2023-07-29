Зеленский приехал на бахмутское направление

Президент Украины Зеленский сообщил о своем прибытии на бахмутское направление

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на бахмутское направление. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу», — сказал он.

Зеленский добавил, что не может рассказать деталей об актуальных операциях, и отметил, что перед бойцами стоит героическая задача.

Ранее глава Украины сообщил, что прибыл с визитом в Болгарию для переговоров с премьер-министром страны Николаем Денковым и коллегой Руменом Радевым. «Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира», — высказался он.