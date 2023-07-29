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14:22, 29 июля 2023Россия

В Минобороны рассказали о наступлении ВС РФ на купянском направлении

В Минобороны заявили, что ВС РФ продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские штурмовые отряды из Западной группировки войск в ходе наступления на купянском направлении смогли занять более выгодные позиции. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВС РФ за минувшие сутки смогли продвинуться в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, российская артиллерия и авиация нанесли удары по позициям ВСУ близ Синьковки, Берестового и Тимковки Харьковской области, а также Стельмаховки ЛНР.

В результате на данном направлении ВСУ лишились до 20 бойцов, трех автомобилей и гаубицы Д-20. Кроме того, близ Дружелюбовки Харьковской области был уничтожен склад 43-й механизированной бригады ВСУ, где хранились боеприпасы.

Ранее в июле военный аналитик Владислав Шурыгин объяснил, что продвижение ВС РФ на купянском и краснолиманском направлениях означает перехват инициативы. Эксперт также допустил продвижение на харьковском направлении после оттеснения противника с его позиций.

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    Варвара Кошечкина
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