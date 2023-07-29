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07:35, 29 июля 2023Бывший СССР

Названо препятствие для старта переговоров между Россией и Украиной

Полковник Матвийчук: Запад хочет заставить Россию платить за конфликт на Украине

Фото: Belarusian Foreign Ministry / via Globallookpress.com

Стороны готовы к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, однако Запад хочет, чтобы Россия взяла на себя финансовое бремя и заплатила за Украину. Такое препятствие назвал военный эксперт, экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Ura.ru.

«Думаю, переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться. <...> Запад все-таки вынашивает идею остановить Россию и записать нам поражение с точки зрения предъявления к нам претензий и решения каких-то материальных благ для Украины. Стоит финансовый вопрос», — заявил Матвийчук.

Военный эксперт уточнил, что Россия озвучила свои условия — соблюдение интересов РФ — для старта мирных переговоров с первого дня специальной военной операции. Украинской стороне это известно, но она решила отказаться от переговоров на законодательном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от идеи переговоров и готова продолжить диалог с Киевом. На данный момент действует указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете проведения переговоров с Россией.

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    Александра Синицына
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