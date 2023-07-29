Вучич приравнял поражение Украины в конфликте с Россией к проигрышу НАТО

Вучич: поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также выразил мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть. (...) Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — сказал Вучич.

Он добавил, что боевые действия на Украине ведутся на терпение и истощение.

Ранее президент Сербии заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. По его словам, западные страны используют двойные стандарты при обсуждении украинского конфликта.