Солдат ВСУ сдался в плен на машине с ПЗРК

ТАСС: солдат ВСУ сдался в плен под Донецком на машине с ПЗРК

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен на автомобиле, который был гружен переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Об этом сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР), чьи слова приводит ТАСС.

«Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, сдавшийся в плен служил во взводе радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады ВСУ. Солдат рассказал, что его командир бригады отправил в тыл около 70 процентов взвода, забрав у бойцов зарплатные карты.

В итоге во взводе числилось 30 человек, а фактически находилось 10. 20 человек считали сбежавшими.

«Но командир дивизиона об этом никому не говорит потому, что их зарплатные карточки находятся у него. Он их прикрывает. Таким образом он снимает их деньги», — приводит агентство слова пленника.

Ранее начальник пресс-службы российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлении.