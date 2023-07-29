Во время шторма в Сочи погибла девушка

В Сочи во время купания на закрытом из-за шторма пляже утонула 20-летняя девушка

В Сочи во время шторма погибла девушка, которая купалась на закрытом пляже. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Там уточнили, что погибла 20-летняя девушка. После случившегося следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В Краснодарском крае бушует непогода — там действует штормовое предупреждение. В сети опубликовали кадры последствий мощного шторма, который прошел в Сочи. На кадрах видно, что на пляже разрушены стоящие там постройки — беседки, шатры и торговые точки. Сильные волны доходят до входа на пляж.

Как рассказал спасатель Павел Чуриков, если человек оказался во время смерча и шторма в море, ему не нужно тратить силы на борьбу со стихией. Между волнами нужно давать себе отдых и через плечо следить за подходом следующей, посоветовал он.