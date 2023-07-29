Боевая работа российских снайперов попала на видео

Военкор показал на видео работу снайперов ВС РФ, ликвидировавших двух бойцов ВСУ

Боевая работа снайперов Вооруженных сил России (ВС РФ) попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах снайпер выстрелом из тактической снайперской винтовка Лобаева (ТСВЛ-8) «Сталинград» ликвидирует двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Также пара снайперов 14-й гвардейской бригады спецназа уничтожила еще двоих украинских военных.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен бой российского танка-одиночки против колонны ВСУ, включавшей в себя два танка и пять бронемашин. На кадрах можно увидеть приближение колонны противника, с которой вступает в бой российский танк. Затем по колонне ВСУ начинает работать артиллерия.