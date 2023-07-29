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14:34, 29 июля 2023Бывший СССР

Боевая работа российских снайперов попала на видео

Военкор показал на видео работу снайперов ВС РФ, ликвидировавших двух бойцов ВСУ

Боевая работа снайперов Вооруженных сил России (ВС РФ) попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах снайпер выстрелом из тактической снайперской винтовка Лобаева (ТСВЛ-8) «Сталинград» ликвидирует двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Также пара снайперов 14-й гвардейской бригады спецназа уничтожила еще двоих украинских военных.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен бой российского танка-одиночки против колонны ВСУ, включавшей в себя два танка и пять бронемашин. На кадрах можно увидеть приближение колонны противника, с которой вступает в бой российский танк. Затем по колонне ВСУ начинает работать артиллерия.

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    Екатерина Власова
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