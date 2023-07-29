Мужчина ворвался в два дома в Германии и застрелил трех человек

Bild: в Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек

В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что еще двое человек ранены. Стрельба раздалась в многоквартирном доме неподалеку от Аугсбурга. В штаб-квартире полиции в Северной Швабии сообщили, что жертвами стали две женщины 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.

К вечеру злоумышленник проник в здание, находящееся на Хохвогельштрассе, и серьезно ранил двоих мужчин 32 и 44 лет. Пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Нападавший был арестован в Лангвайде в республике Бавария. На месте преступлений работают криминалисты.

В мае сообщалось, что мужчина застрелил восемь человек в сербской общине Младеновац. По данным Blic, подозреваемый — 21-летний Урош Б. — поссорился с 20-летним полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру.