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18:11, 29 июля 2023Бывший СССР

В США рассказали об отступлении ВСУ после применения «Солнцепека» Россией

Экс-разведчик ВС США заявил об отступлении ВСУ после применения РФ «Солнцепека»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают после того, как Россия начала применять планирующие авиабомбы и тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек».

«После этого украинские военнослужащие либо получают ранения, либо отступают», — заявил он.

По словам Риттера, у украинской армии мало шансов на продвижение, поскольку, как только ВСУ пересекают серую зону, их накрывает артиллерия. Он добавил, что Киев таким образом погубил большое количество своих военных.

Ранее расчетом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа был уничтожен опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Российские военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту украинских военных.

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    Варвара Кошечкина
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