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22:21, 29 июля 2023Экономика

Тинькофф Банк возобновил валютные переводы в ряд дружественных стран

Тинькофф Банк возобновил валютные переводы в ряд банков дружественных стран

Фото: Pixabay

Тинькофф Банк возобновил валютные переводы в дружественные страны. Денежные средства теперь могут быть направлены в ряд банков Азербайджана, Киргизии и Таджикистана, сообщает ТАСС.

«Доллары США можно перевести в ряд банков Азербайджана, Киргизии, а также в таджикистанский Ориенбанк», — заявили в кредитной организации.

Помимо долларов перевод может быть осуществлен в гонконгских долларах, юанях и тенге, добавили в банке. Отмечается, что срок отправки таких переводов в настоящее время составляет один рабочий день, а срок зачисления средств будет зависеть от банка-получателя и от банков-корреспондентов.

Также в Тинькофф рассказали о возможности переводить валюту по России. В банке уточнили, что ее можно отправить в Сбербанк, а также Росбанк.

Ранее стало известно, что с 1 августа в России начнет действовать закон о цифровом рубле — в том же месяце начнутся первые тестовые операции с ним. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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    Марина Совина
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