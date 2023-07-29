Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция (ж)
2:1
Завершен
Бразилия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа F. 2-й тур
Крылья Советов
3:3
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
0:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
1:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
19:29, 29 июля 2023Спорт

«Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

«Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе Central Stadium и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после двух матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте с одним очком. Лидируют самарские «Крылья Советов», в активе которых — также четыре очка по дополнительным показателям.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом» 5 августа. «Нижний Новгород» также в гостях встретится с «Краснодаром» днем ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об откровенной дискуссии по Украине с лидерами Африки

    Минобороны заявило о трех нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила о проблемах со здоровьем

    В Госдуме ответили на слова Буданова о скором заходе ВСУ в Крым

    Российские войска сковали атаки ВСУ на запорожском направлении

    Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма

    «Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

    Морские дроны-камикадзе ВСУ показали на видео

    Германии предрекли статус «больного человека Европы»

    Фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали сравнимые с землетрясением толчки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости