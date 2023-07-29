«Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе Central Stadium и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после двух матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Нижний Новгород» располагается на 11-м месте с одним очком. Лидируют самарские «Крылья Советов», в активе которых — также четыре очка по дополнительным показателям.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом» 5 августа. «Нижний Новгород» также в гостях встретится с «Краснодаром» днем ранее.