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20:44, 29 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об усталости ООН от обсуждений Украины

Постпред Белоруссии заявил об усталости членов ООН от обсуждений темы Украины

Фото: Brendan McDermid / Reuters

У членов ООН есть определенная усталость от обсуждений темы Украины. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, события, происходящие в регионе, во многом диктуют повестку дня во время обсуждений. При этом конфликт на Украине является не единственным в мире, отметил постпред.

«Таких конфликтов масса в мире. Есть ли определенная усталость у государств-членов? Да, разумеется. От этой ситуации», — пояснил он.

Политик добавил, что секретариат ООН сам по себе не может определять «любимчиков» или «нелюбимчиков» среди государств. При этом Рыбаков отметил, что в последнее время представители ООН занимают ту или иную сторону в каком-либо вопросе или конфликте, что не является нормой. Постпред напомнил, что члены организации обязаны быть беспристрастными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Он также подчеркнул, что принципы устава должны уважаться другими странами. «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других», — сказал глава государства.

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    Никита Абрамов
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