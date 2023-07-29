Названы особенности используемых Украиной северокорейских ракет

Военный аналитик Кнутов: используемые Украиной ракеты КНДР не подходят их РСЗО

Северокорейские ракеты не подходят для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему такие снаряды будут малоэффективны, если их использовать с разными ракетными комплексами.

Аналитик отметил, что эти снаряды не предназначались для Украины, а были перехвачены в море. По словам Юрия Кнутова, их состояние и цель транспортировки неизвестны.

«У этих ракет есть определенные отличия от тех, которые предназначены для РСЗО советской разработки. Эти особенности могут влиять на точность ведения огня, на их применение. Указывают, что они плохо срабатывают — причина может крыться именно в том, что есть особенности в подготовке этих ракет. Второе — это сроки годности. Если они были выпущены очень давно, прошли все сроки хранения. Северная Корея могла отправить партию, которая подлежала списанию и последующей утилизации», — отметил он.

Как сообщает Financial Times (FT), артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет ракеты северокорейского производства. Их используют с РСЗО «Град», отмечает издание. Украинские военнослужащие рассказали, что боеприпасы КНДР были произведены в 1980–1990-х годах. Они ненадежны, поэтому их не любят применять. Однако это приходится делать, поскольку стране сейчас нужны любые снаряды, которые она может получить.

Украинские солдаты также сообщили корреспонденту газеты, что ракеты им передала «дружественная страна», которая якобы перехватила судно из КНДР. В украинском Минобороны допустили, что вооружение могло быть трофейным, однако не стали утверждать это точно.