Полковник раскрыл боевой потенциал планируемых к поставке Киеву танков Abrams

Полковник Матвийчук: поставка Украине танков Abrams — пропагандистский трюк США

Американские танки Abrams, которые Вашингтон планирует передать Киеву, будут поставлены ему в недостаточно для изменения ситуации на фронте количестве, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист также назвал российскую альтернативу Abrams.

«Эти танки Abrams будут старого образца, перед отправкой с них будут сняты все секретные приборы, даже, как говорят, будет срезаться броня с обедненным ураном. Они будут приводить эти танки в такое состояние, чтобы не допустить утечки каких-то секретных технологий», — сказал Матвийчук.

США передадут Украине 31 танк Abrams — это не то количество, которое могло бы стать угрозой для наших танков. На самом деле со стороны США это чистейшей воды пропагандистский трюк, якобы мы тоже помогаем Украине, но не тем количеством танков, которое могло бы как-то исправить положение Украины на фронте Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о российском танке, превосходящем по своим характеристикам американские аналоги.

«Все танки, которые поставляются Украине, сродни нашему танку Т-90. Наши танки превосходят американские по своей огневой мощи, маневренности. защищенности», — заключил военный эксперт.

Ранее в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Так, Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Уточняется, что американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии.

До этого сообщалось о планах властей США завершить обучение украинских военнослужащих использованию танков M1A1 Abrams к концу лета. В настоящее время 200 украинских военных проходят обучение в Германии на специальных тренировочных танках, в то время как заканчивается ремонт 31 машины Abrams. Подготовка занимает 12 недель, им осталось пройти еще девять.