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12:58, 30 июля 2023Россия

Гладков сообщил о 80 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 80 снарядов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он сообщил, что по селам Щетиновка, Журавлевка и Наумовка выпустили по 15, 7 и 8 артиллерийских снарядов соответственно. Село Богун-Городок обстреляли из миномета 9 раз, а Волоконовский район — 7 раз. По селам в Краснояружском районе выпустили около 20 снарядов, а по Шебекинскому городскому округу — 9.

Ни в одном из перечисленных населенных пунктов не было пострадавших. Разрушений после ударов там тоже нет.

Обстрелы Белгородской и других областей регулярно проводятся с 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Алевтина Запольская
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