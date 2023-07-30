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17:19, 30 июля 2023Россия

Минобороны показало видео работы «Аллигатора» в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео работы вертолета Ка-52 в зоне спецоперации

Минобороны показало видео работы российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры доступны в Telegram-канале военного ведомства.

На видео запечатлен момент прицеливания ракеты. Экипаж вертолета выявил боевую машину пехоты (БМП) противника и нанес удар направляемой ракетой. В Минобороны уточнили, что цель была уничтожена прямым попаданием.

Утром 30 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств отрядом территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Варвара Кошечкина
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