Глава СК взял на контроль расследование дела об отравлении детей в лагере Алтая

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении в лагере Алтая

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении детей в лагере «Горный Орленок» на Алтае. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления республики предоставить доклад о ходе расследования всех установленных обстоятельств. По данным следствия, с 26 по 29 июля за помощью к лагерному фельдшеру с признаками кишечного заболевания обратилось 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

29 июля информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в лагере поступила в прокуратуру Шебалинского района. Сообщалось, что рассматривается решение о приостановлении деятельности детского учреждения.