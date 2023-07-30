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12:31, 30 июля 2023Силовые структуры

Глава СК взял на контроль расследование дела об отравлении детей в лагере Алтая

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении в лагере Алтая

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об отравлении детей в лагере «Горный Орленок» на Алтае. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления республики предоставить доклад о ходе расследования всех установленных обстоятельств. По данным следствия, с 26 по 29 июля за помощью к лагерному фельдшеру с признаками кишечного заболевания обратилось 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

29 июля информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в лагере поступила в прокуратуру Шебалинского района. Сообщалось, что рассматривается решение о приостановлении деятельности детского учреждения.

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    Владимир Седов
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