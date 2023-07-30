Военный аналитик предсказал провокацию ВСУ в Черном море

Военный аналитик Джерелиевский считает, что ВСУ готовят провокацию в Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить провокацию в Черном море, чтобы обвинить Россию в атаке на гражданские суда. Об этом заявил военный аналитик Борис Джерелиевский в интервью URA.ru.

По его словам, Киев решил закупить у Лондона суда, которые, согласно легенде, попытаются прорваться в порт Одессы, но будут потоплены на подступах к нему. В уничтожении кораблей власти страны планируют обвинить Россию.

«Корабли будут потоплены, но не нами. Для воплощения плана могут быть запущены подводные или надводные дроны», — предсказал Джерелиевский.

По другому сценарию, уверен эксперт, Украина попробует доставить оружие морским путем на свою территорию.

«Если наш флот не остановит эти суда, то можно сказать, что зерновой коридор функционирует и вполне можно ввозить и вывозить зерно и оружие, как в реальности это происходило», — полагает он.

Откуда аналитику стали известны сведения о провокациях на море, он не уточнил.