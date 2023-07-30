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12:29, 30 июля 2023Россия

Появилось видео последствий атаки беспилотников на башни «Москва-Сити»

Shot опубликовал видео последствий атаки беспилотников на башни «Москва-Сити»

Кадр: Telegram-канал Shot

В результате атаки беспилотников на деловой центр «Москва-Сити» в ночь на 30 июля были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже. Видео с последствиями опубликовал Telegram-канал Shot.

«Вот так сейчас выглядит небоскреб в "Москва-Сити". Взрывом выбило окна на одиннадцатом этаже», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, обломки беспилотника лежат у входа в здание. На месте работают экстренные службы.

О взрывах в «Москва-Сити» стало известно около трех часов ночи 30 июля. Информацию позднее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате произошедшего незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.

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    Варвара Кошечкина
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