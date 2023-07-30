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12:59, 30 июля 2023Экономика

Британцев предупредили о предстоящей сложной зиме и подорожании энергоносителей

Express: грядущей зимой Британию ждут холод и рост цен на товары

Фото: Benjamin Elliott / Unsplash

Компания Energy UK, британский поставщик энергии, предупредил жителей Великобритании о предстоящей тяжелой зиме. Об этом в воскресенье, 30 июля, со ссылкой на представителя компании пишет издание Express.

В компании отмечают, что предстоящая зима будет тяжелой для домохозяйств и предприятий острова из-за возможного роста цен на энергоносители. В Energy UK призывают продумать механизмы для поддержки населения, поскольку миллионы клиентов будут не в состоянии оплатить счета из-за суровой зимы.

16 июля бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что козырем в рукаве президента России Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года, которая может вызвать серьезную рецессию на Западе.

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    Владимир Седов
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