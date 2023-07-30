В России отреагировали на подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

Депутат Чепа назвал абсурдом подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

Подготовка бойцов украинского спецназа Великобританией для захвата Крыма не поможет Киеву вернуть полуостров. Так в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения, что украинские военные обучаются у за границей для этой операции.

Это абсурд, конечно, это невозможно Алексей Чепа депутат Госдумы

«Они готовят разных специалистов, они — одни из создателей сегодняшнего конфликта. Великобритания принимала и принимает самое активное участие в разжигании, в провокациях этого конфликта и всячески противодействует проведению каких-то переговоров. Взять Крым для Украины сегодня физически невозможно, потому что у нее нет резерва сегодня даже для контрнаступления. Они год назад обещали освободить Крым, мы это прекрасно помним. Но они начали контрнаступление, а оно у них провалилось полностью. Наверное, это заявление каких-то дилетантов», — считает депутат.

Газета Sunday Express со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества. Издание отмечает, что операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Одновременно бронетанковые войска попытаются прорвать оборону в другом месте. Военные действия будут поддерживаться дальнобойными ракетами из Великобритании, США и Германии, пишет таблоид. При этом такой вид вооружений Киев пока не получил.

В материале также сказано, что для этого около двух тысяч бойцов прибыли в лагерь в Великобритании. Их тренируют коммандос Королевской морской пехоты.