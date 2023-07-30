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18:21, 30 июля 2023Россия

В России отреагировали на подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

Депутат Чепа назвал абсурдом подготовку Великобританией бойцов для захвата Крыма

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Подготовка бойцов украинского спецназа Великобританией для захвата Крыма не поможет Киеву вернуть полуостров. Так в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения, что украинские военные обучаются у за границей для этой операции.

Это абсурд, конечно, это невозможно

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Они готовят разных специалистов, они — одни из создателей сегодняшнего конфликта. Великобритания принимала и принимает самое активное участие в разжигании, в провокациях этого конфликта и всячески противодействует проведению каких-то переговоров. Взять Крым для Украины сегодня физически невозможно, потому что у нее нет резерва сегодня даже для контрнаступления. Они год назад обещали освободить Крым, мы это прекрасно помним. Но они начали контрнаступление, а оно у них провалилось полностью. Наверное, это заявление каких-то дилетантов», — считает депутат.

Газета Sunday Express со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества. Издание отмечает, что операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Одновременно бронетанковые войска попытаются прорвать оборону в другом месте. Военные действия будут поддерживаться дальнобойными ракетами из Великобритании, США и Германии, пишет таблоид. При этом такой вид вооружений Киев пока не получил.

В материале также сказано, что для этого около двух тысяч бойцов прибыли в лагерь в Великобритании. Их тренируют коммандос Королевской морской пехоты.

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