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07:46, 30 июля 2023Бывший СССР

В Киеве Зеленского раскритиковали за атаку беспилотников на «Москву-Сити»

Режиссер Лопатенок раскритиковал Киев за атаку беспилотников на «Москву-Сити»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал Киев и президента Украины Владимира Зеленского за атаку беспилотников на «Москву-Сити» утром 30 июля.

По его словам, таким образом Украина пытается вывести из равновесия позицию президента России Владимира Путина, однако попытки расшатать его непоколебимость не увенчаются успехом.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — написал Лопатенок.

Он также напомнил о двух месяцах безуспешного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаку на Крымский мост и очередной «террористический акт» в Москве, который произошел сегодня.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Министерство обороны России сообщило о том, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву. В ведомстве уточнили, что два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москвы-Сити».

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    Марина Совина
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