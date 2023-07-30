В Киеве Зеленского раскритиковали за атаку беспилотников на «Москву-Сити»

Режиссер Лопатенок раскритиковал Киев за атаку беспилотников на «Москву-Сити»

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал Киев и президента Украины Владимира Зеленского за атаку беспилотников на «Москву-Сити» утром 30 июля.

По его словам, таким образом Украина пытается вывести из равновесия позицию президента России Владимира Путина, однако попытки расшатать его непоколебимость не увенчаются успехом.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — написал Лопатенок.

Он также напомнил о двух месяцах безуспешного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаку на Крымский мост и очередной «террористический акт» в Москве, который произошел сегодня.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Министерство обороны России сообщило о том, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву. В ведомстве уточнили, что два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москвы-Сити».

