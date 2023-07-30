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13:54, 30 июля 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали о бегстве украинских солдат под Марьинкой

«Известия»: российский БМП и два танка обратили в бегство ВСУ под Марьинкой

Фото: Alex Babenko / AP

Экипажи российской БМП и двух танков сумели обратить в бегство подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающее один из опорных пунктов под Марьинкой. Об этом бойцы рассказали в интервью газете «Известия».

По словам военнослужащих, главной задачей техники было прикрытие десанта, которому предстояло штурмовать точку. Машины сумели подойти к «опорнику» почти вплотную, на расстояние 10 метров.

После этого по позициям противника был нанесен мощный удар, и украинские солдаты обратились в бегство.

«Шерстили посадку, чтоб никто не поднялся. В движении стреляли», — рассказали российские бойцы.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.

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    Алевтина Запольская
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