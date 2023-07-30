Российские военные рассказали о бегстве украинских солдат под Марьинкой
Экипажи российской БМП и двух танков сумели обратить в бегство подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающее один из опорных пунктов под Марьинкой. Об этом бойцы рассказали в интервью газете «Известия».
По словам военнослужащих, главной задачей техники было прикрытие десанта, которому предстояло штурмовать точку. Машины сумели подойти к «опорнику» почти вплотную, на расстояние 10 метров.
После этого по позициям противника был нанесен мощный удар, и украинские солдаты обратились в бегство.
«Шерстили посадку, чтоб никто не поднялся. В движении стреляли», — рассказали российские бойцы.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные сорвали попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы нанесли противнику огневое поражение, после чего он отступил в сторону Стельмаховки.