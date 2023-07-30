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07:58, 30 июля 2023Интернет и СМИ

Маск пообещал оставить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско

Глава Twitter Маск пообещал оставить штаб-квартиру X в Сан-Франциско

Фото: Сarlos Barria / Reuters

Глава Twitter Илон Маск пообещал, что штаб-квартира компании останется в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании «покинули город». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом», — заявил предприниматель.

Маск подчеркнул, что X (бывший Twitter) не последует примеру других компаний, которые «одна за другой покинули город или покидают его».

Ранее на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско установили новый логотип в виде буквы «Х». Администрация города начала расследование в отношении компании из-за металлической конструкции на крыше штаб-квартиры.

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    Юлия Мискевич
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