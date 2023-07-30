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03:59, 30 июля 2023Интернет и СМИ

На крыше штаб-квартиры Twitter установили букву X

На крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско установили букву X

Фото: @elonmusk / Twitter

Новый логотип в виде буквы «Х» установили на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

«Наша штаб-квартира сегодня вечером в Сан-Франциско», — написал предприниматель. Администрация города Сан-Франциско начала расследование в отношении компании из-за металлической конструкции на крыше штаб-квартиры.

24 июля стало известно, что Маск решил переименовать Twitter в X. Вместо голубой птицы логотипом компании стала черно-белая буква Х. Владелец сети также заявил, что публикации теперь будут называться не твитами, а иксами.

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    Юлия Мискевич
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