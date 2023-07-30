На крыше штаб-квартиры Twitter установили букву X
На крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско установили букву X
Новый логотип в виде буквы «Х» установили на крыше штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.
«Наша штаб-квартира сегодня вечером в Сан-Франциско», — написал предприниматель. Администрация города Сан-Франциско начала расследование в отношении компании из-за металлической конструкции на крыше штаб-квартиры.
24 июля стало известно, что Маск решил переименовать Twitter в X. Вместо голубой птицы логотипом компании стала черно-белая буква Х. Владелец сети также заявил, что публикации теперь будут называться не твитами, а иксами.