Telegraph: ВСУ необходимо срочно захватить Мелитополь до начала распутицы

Вооруженным силам Украины (ВСУ) срочно необходимо добиться хоть каких-то результатов контрнаступления для того, чтобы уставшие от финансирования Киева западные страны не перекрыли его окончательно. Им нужно как можно быстрее захватить Мелитополь, поскольку позднее сделать это будет значительно сложнее, пишет обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.

«Время для решительных успехов истекает, прежде чем западная усталость возьмет верх, время — самое беспощадное из всех категорий на поле боя — к сожалению, не на стороне терпеливых украинцев», — пишет автор материала.

По его словам, вскоре начнется распутица, в результате которой земля на востоке страны превратится в болото, что значительно затруднит продвижение украинских войск и военной техники. Кларк подчеркнул, что в свое время с той же проблемой при наступлении на Россию столкнулись Наполеон и Гитлер.

Он указал на то, что ВСУ крайне важно в минимальные сроки отвоевать Запорожскую область, поскольку следующим шагом после этого станет захват Мелитополя, битва за который станет ожесточенной и будет продолжаться в течении многих недель.

По мнению обозревателя, в следующем году давление на Украину со стороны ее союзников значительно усилится в связи с усталостью из-за длительной поддержки Киева, который может укрепить свои позиции лишь в том случае, если ему удастся взять контроль над Мелитополем и Азовским морем.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о завершении контрнаступления Украины из-за неудач на фронте. По его словам, обещания Киева прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать силой западного оружия не были выполнены, поэтому Соединенные Штаты заявили, что «все кончено» и приказали пересмотреть свою позицию.