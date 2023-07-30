В Запорожье рассказали о новом прозвище Зеленского

Рогов: Зеленского назвали «слугой Ирода» после гонений на православие на Украине

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о новом прозвище президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинского лидера назвали «слугой Ирода» после гонений на православие в стране, передает РИА Новости.

«Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — подчеркнул чиновник.

По слова Рогова, украинский лидер все больше уподобляется евангельскому царю Ироду, стремясь удержаться у власти любой ценой, он устраивает преследования православных на Украине, отменяет традиционные праздники.

В качестве примера запорожский общественный деятель привел подписанный Зеленским закон о переносе празднования Рождества на декабрь.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил президента страны во лжи о победе над Россией. По его мнению, государство, в котором осталось максимум 25 миллионов населения не сможет победить 145-миллионную страну.