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10:46, 30 июля 2023Наука и техника

В США назвали самый опасный истребитель России

Military Watch: российский Су-57 является самым опасным истребителем ВКС России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом пишет Military Watch.

«Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые», — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии заявил, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Вооруженные силы (ВС) России планируют увеличить.

В январе американское издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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    Виктория Кондратьева
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