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23:48, 30 июля 2023Мир

Премьер Швеции пожаловался на ситуацию с безопасностью в стране

Премьер Швеции назвал ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен войны
Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Швеция сейчас находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Его слова передает ТАСС.

Такое заявление он сделал на фоне акций с сожжением Корана. Политик рассказал, что шведские власти провели переговоры на эту тему с коллегами из Дании. «Мы находимся в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, и здесь, дома, мы знаем, что государства, государственные деятели и отдельные лица могут воспользоваться ситуацией», — отметил Кристерссон.

По его словам, в стране рассмотрят меры по укреплению национальной безопасности с помощью анализа правовой ситуации в связи со сложившейся ситуацией.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме. Такая же акция прошла в июле в Дании, где протестующие перед посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран.

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    Марина Совина
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