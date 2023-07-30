Экипажу остановившего атаку колонны ВСУ российского танка пообещали награду

Пушилин пообещал наградить экипаж танка, в одиночку остановившего колонну ВСУ

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал наградить экипаж танка, в одиночку остановившего атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что командир отличившейся дивизии имеет прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР. «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал он.

Врио главы ДНР добавил, что уже дал соответствующее поручение. Работа над выделением награды экипажу ведется.

Ранее в сети появилось видео с боем российского танка против колонны ВСУ, состоящей из пяти бронемашин и двух танков. В результате всю украинскую технику удалось ликвидировать.