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17:58, 30 июля 2023Бывший СССР

Экипажу остановившего атаку колонны ВСУ российского танка пообещали награду

Пушилин пообещал наградить экипаж танка, в одиночку остановившего колонну ВСУ

Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал наградить экипаж танка, в одиночку остановившего атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что командир отличившейся дивизии имеет прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР. «С учетом героизма экипажа танка,  считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал он.

Врио главы ДНР добавил, что уже дал соответствующее поручение. Работа над выделением награды экипажу ведется.

Ранее в сети появилось видео с боем российского танка против колонны ВСУ, состоящей из пяти бронемашин и двух танков. В результате всю украинскую технику удалось ликвидировать.

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    Варвара Кошечкина
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