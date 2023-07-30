Заключенный сбежал из СИЗО благодаря уборке и попал на видео

В Амурской области арестант сбежал во время уборки в комнате для свиданий в СИЗО

В СИЗО-1 Амурской области заключенного отправили убираться в комнате для свиданий, а он воспользовался случаем и сбежал через окно для приема передач. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем», опубликовавший кадры с камеры наблюдения.

На попавшем в сеть видео показано, как арестант воспользовался моментом и сбежал, в том числе благодаря тому, что никого не было рядом.

В региональном управлении ФСИН заявили, что побег совершил 22-летний мужчина по имени Роман Зырянов. Он был осужден за кражу и должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

На выездах из города Свободный, который находится неподалеку от СИЗО, сотрудники ДПС уже тормозят и досматривают все автомобили, а в самом месте заключения начали проверку.

В августе прошлого года в Москве 31-летний осужденный за разбой мужчина попытался сбежать из СИЗО «Бутырка», притворившись рабочим.