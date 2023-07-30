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15:07, 30 июля 2023Бывший СССР

Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье

Балицкий: ВС РФ нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, российская разведка вскрыла три района сосредоточения противника. Войска нанесли по ним огневой удар.

Балицкий добавил, что за сутки ВСУ попытались 28 раз обстрелять населенные пункты региона на токмакском, васильевском и пологовском направлениях. На ореховском направлении украинская армия попыталась прорвать оборону, однако встретила сопротивление и отошла на свои позиции.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об успешной атаке российских войск на Времевском выступе на запорожском направлении. Он уточнил, что контратака была совершена в районе села Старомайорское.

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    Варвара Кошечкина
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