Прогуливавшийся в Москве лось попал на видео

Прогуливавшийся возле шоссе недалеко от центра Москвы лось попал на видео

Лось, прогуливавшийся недалеко от центра Москвы, попал на видео. Ролик в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале публикует «Газета.ру».

На кадрах видно, как животное стоит возле Варшавского шоссе неподалеку от станции метро «Нагатинская». Несмотря на множество машин на шоссе и проезжающий по мосту электропоезд, лось сохранял спокойствие. По словам очевидцев, погуляв некоторое время возле шоссе, зверь через городские дворы направился в сторону области.

18 июля сообщалось, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями. На место ЧП выезжали оперативные службы столицы.