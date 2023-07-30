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13:22, 30 июля 2023Из жизни

Прогуливавшийся в Москве лось попал на видео

Прогуливавшийся возле шоссе недалеко от центра Москвы лось попал на видео

Лось, прогуливавшийся недалеко от центра Москвы, попал на видео. Ролик в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале публикует «Газета.ру».

На кадрах видно, как животное стоит возле Варшавского шоссе неподалеку от станции метро «Нагатинская». Несмотря на множество машин на шоссе и проезжающий по мосту электропоезд, лось сохранял спокойствие. По словам очевидцев, погуляв некоторое время возле шоссе, зверь через городские дворы направился в сторону области.

18 июля сообщалось, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями. На место ЧП выезжали оперативные службы столицы.

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    Владимир Седов
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