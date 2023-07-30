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14:47, 30 июля 2023Интернет и СМИ

Зеленского заподозрили в рассекречивании пункта управления ВСУ

AT: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России местонахождение пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для Asia Times рассказал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

Он указал, что президент Украины посетил Днепропетровск 28 июля перед ликвидацией центра принятия решений российскими войсками. Там Зеленский встретился с командующим сухопутными силами ВСУ генералом Александром Сырским, главой Главного управления разведки республики Кириллом Будановым, а также представил награду главкому ВСУ Валерию Залужному.

Брайен напомнил, что сотрудники российской разведки внимательно следят за передвижениями Зеленского. «Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе», — предположил специалист.

Ранее в Минобороны России заявили, что вечером 28 июля войска страны нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске и поразили назначенный объект. Также 28 июля Зеленский сообщил о попадании российской ракеты в здание СБУ в Днепропетровске.

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    Варвара Кошечкина
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