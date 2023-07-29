Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Минобороны России заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре 28 июля

Вечером 28 июля российские войска нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепропетровске. Об этом журналистам сообщили представители Минобороны России.

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — сообщает ведомство.

Из-за ракетного удара было уничтожено здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске. Как стало известно Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской весны», также повреждено многоэтажное здание. Журналисты полагают, что это произошло от удара ракеты противовоздушной обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание СБУ и многоэтажки.