Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровске
Президент Украины Зеленский подтвердил попадание ракеты по зданию СБУ в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание СБУ в Днепропетровске (он же Днепр). Глава государства сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА», — добавил Зеленский.
Украинский лидер также рассказал, что, помимо прилета в здание СБУ, в Днепре произошло повреждение многоэтажного здания. Предполагается, что это случилось от удара ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по украинским военным объектам в Днепропетровске. Позже стало известно о взрывах, прогремевших в Запорожье, по всей территории страны ввели воздушную тревогу.