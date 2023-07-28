Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровске

Президент Украины Зеленский подтвердил попадание ракеты по зданию СБУ в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание СБУ в Днепропетровске (он же Днепр). Глава государства сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА», — добавил Зеленский.

Украинский лидер также рассказал, что, помимо прилета в здание СБУ, в Днепре произошло повреждение многоэтажного здания. Предполагается, что это случилось от удара ракеты противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по украинским военным объектам в Днепропетровске. Позже стало известно о взрывах, прогремевших в Запорожье, по всей территории страны ввели воздушную тревогу.