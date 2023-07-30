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16:02, 30 июля 2023Бывший СССР

Зеленский посетил украинских военных в Ивано-Франковске

Президент Украины Зеленский навестил военных в госпитале Ивано-Франковска

Фото: Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский посетил реабилитационный центр для раненных украинских военных. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Telegram-канал президента Украины.

Как следует из сообщения главы государства, он навестил солдат в госпитале, расположенном в городе Ивано-Франковск, где проходят лечение получившие ранения военнослужащие. Зеленский сфотографировался с ранеными, попозировал с ними на камеру и поблагодарил военных за службу, пожелав скорейшего выздоровления, а также пообещал, что «победа точно будет».

«Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастичны. Гордимся вашей важной работой!» — сказал Зеленский.

29 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на бахмутское направление.

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