Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в войне

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках празднования этой даты предполагается приглашение в Россию лидеров иностранных государств.

Указом отдельно отмечается, что торжества должны планироваться с учетом «всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне».