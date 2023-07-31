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16:32, 31 июля 2023Россия

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы

Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в войне

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках празднования этой даты предполагается приглашение в Россию лидеров иностранных государств.

Указом отдельно отмечается, что торжества должны планироваться с учетом «всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне».

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