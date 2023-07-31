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19:21, 31 июля 2023Бывший СССР

В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

В грузинском Батуми возобновился протест против прибытия круизного лайнера

Фото: MVideos / Shutterstock / Fotodom

Оппозиционный протест против прибытия в порт Батуми круизного лайнера с россиянами на борту возобновился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного издания batumelebi.ge.

Уточняется, что протестующие собрались около морского вокзала в ожидании прибытия российских туристов, которые осматривают достопримечательности и гуляют в рамках круиза. Круизный лайнер Astoria Grande должен покинуть порт Батуми через несколько часов. Как отмечается, на месте дежурят наряды полиции, стычек между правоохранителями и участниками акции протеста нет.

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционеры закидали яйцами и пустыми пластиковыми бутылками россиян с круизного лайнера. Полиция задержала девять участников акции протеста и призвала их не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний.

31 июля стало известно, что прибытие в Грузию лайнера Astoria Grande с россиянами привело к акции протеста местных оппозиционеров. Полиция усилила меры безопасности и перекрыла все пути к кораблю.

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    Кристина Есикова
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