Названы самые популярные у россиян автомобили

«Автостат»: Lada Vesta выпала из тройки самых продаваемых машин в России

Lada Vesta выпала из тройки самых популярных у россиян автомобилей по итогам недели с 24 по 30 июля. Об этом со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») сообщает агентство «Автостат».

Лидером вновь стала отечественная Lada Granta, было реализовано 4240 автомобилей семейства. На втором месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1271 проданный автомобиль), ставший самой популярной иномаркой.

Сместил Lada Vesta с третьей строчки рейтинга еще один китайских кроссовер, OMODA C5. Автомобиль впервые попал в тройку с результатом 1171 автомобиль, при этом продажи модели в России стартовали только в октябре прошлого года, отмечают эксперты.

В топ-5 по объему продаж также попали Lada Vesta (1120 автомобилей) и Chery Tiggo 4 PRO (938 автомобилей). Помимо этого, спросом у россиян пользовались Lada Niva Travel, Geely Coolray, Haval Jolion, Lada Niva Legend и Geely Atlas Pro. Всего же за 30-ю неделю 2023 года в стране было продано 25 636 новых легковых автомобилей, что стало рекордным недельным результатом с марта 2022 года.

Ранее в «АвтоВАЗе» назвали сроки выхода новой Lada Vesta. Компания заявила, что продолжит развивать семейство автомобилей после выпуска кроссовера в 2025 году. Актуальные модели Vesta собираются на платформе Lada B/С, самостоятельно разработанной производителем в 2014 году. Сейчас на ее основе могут создать минивэн, который заменит Lada Largus.