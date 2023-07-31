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12:14, 31 июля 2023Бывший СССР

Глава Запорожской области сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ снизили интенсивность обстрелов региона

Кадр: Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

Он также указал, что за последние сутки украинская армия совершила 86 попыток ударов по региону на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

«Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!» — написал Балицкий.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что солдаты Российской армии вытеснили подразделения ВСУ из села Старомайорское на времевском направлении запорожского фронта. Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ в боях за населенный пункт потеряли целую бригаду.

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    Алевтина Запольская
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