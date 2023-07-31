Глава Запорожской области сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ снизили интенсивность обстрелов региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Евгений Балицкий в Telegram.

Он также указал, что за последние сутки украинская армия совершила 86 попыток ударов по региону на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

«Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка. Продолжаем бить врага!» — написал Балицкий.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что солдаты Российской армии вытеснили подразделения ВСУ из села Старомайорское на времевском направлении запорожского фронта. Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ в боях за населенный пункт потеряли целую бригаду.