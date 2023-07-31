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13:18, 31 июля 2023Среда обитания

Дачников призвали закапывать в землю кожуру от бананов

Эксперт Коврижных: подкормить растения можно с помощью кожуры от бананов

Фото: Julia Kuzenkov / Unsplash

Владельцев дачных участков призвали закапывать в землю кожуру от банана для подкормки растений. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что данная подкормка служит универсальным средством, однако лучше всего на нее реагируют цитрусовые культуры, бегонии, розы, а также картофель, томаты, баклажаны, сладкий перец и огурцы. Кроме того, она подойдет для комнатных растений. Аналогичным образом будет действовать прикапывание порошка из высушенной кожуры банана.

В качестве еще одного метода подкормки растений Коврижных предложила приготовить настой из банановой кожуры. Для этого ее нужно порубить и пропустить через блендер, после чего оценить объем массы и влить такое же либо чуть большее количество горячей воды. Настоявшийся на протяжении 72 часов настой может быть использован для любого вида подкормки.

В июле стало известно, что дачникам посоветовали развесить на деревьях ленты желтого цвета для борьбы с тлей.

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    Полина Кислицына
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