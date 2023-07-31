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14:33, 31 июля 2023Мир

Патрушев обвинил Запад в руководстве атаками украинских БПЛА на Россию

Патрушев: Запад курирует атаки украинских БПЛА на Россию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Запад курирует атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на разные регионы России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, передает его слова ТАСС.

Патрушев обвинил западные страны в использовании террористических методов. «При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту», — сказал он.

Ранее Патрушев заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса. «Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России», — подчеркнул он, отметив, что вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность.

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    Виктория Кондратьева
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